«Только нормальную музыку поставьте»: В Башкирии всех созовут на субботники

Сегодня, 18 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии одной из тем для обсуждения стал месячник по благоустройству, который стартует 6 апреля.

Глава министерства ЖКХ РБ Михаил Киреев подробно рассказал о планах по организации субботников в регионе. Сам месячник по благоустройству начнется 6 апреля и продлится до 11 мая.

В рамках этого периода, по его словам, коммунальные службы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы люди видели: в республике постоянно идет работа по благоустройству. При этом работы не должны причинять неудобства жителям в виде пыли, мусорных куч и т.д.

Единые субботники с участием жителей республики пройдут 6 и 20 апреля. В них обязательно должны принимать участие главы муниципалитетов и личным примером убеждать людей заботиться о чистоте городов и сел. Добавить праздничной атмосферы также должны и парады коммунальной техники.

Врио главы Башкирии высказал свои рекомендации по проведению субботников.