Путин ввел в эксплуатацию «Порт» - подстанцию «Россетей» в Тамани

Издание «Новые известия» сообщает, что подстанция является стратегически важным объектом для Краснодарского края. Она поможет улучшить инвестиционный потенциал региона.

Новая подстанция позволит обеспечить железнодорожную тягу Крымского моста, а также будет питать электроэнергией часть морского порта «Тамань» и автомобильные дороги, включая дорогу М25 Новороссийск-Керченский пролив. Кроме того, «Порт» обеспечит мощностями объекты инфраструктуры, которые строятся на Таманском полуострове.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что подстанция «Порт» является ведущим объектом среди всех, которые планируется возвести в ходе создания инновационного электросетевого комплекса на полуострове Тамань. Ее мощность составляет 435 МВА. Объект является частью цифрового комплекса электросетей, который «Россети» строят на территории РФ.

Отмечается, что у подстанции «Порт» нет аналогов на территории всей южной части страны. Благодаря внедрению цифровых технологий объект может управляться удаленно в режиме онлайн. Это поможет уменьшить объем операционных издержек, а также обеспечит высокую надежность и стабильность работы.

Кроме того, группа компаний «Россети» проложила около 200 километров линий электропередачи, в ходе сооружения которых также были применены самые инновационные материалы, благодаря которым погодные условия теперь не страшны для потребителей.