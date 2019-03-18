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Путин ввел в эксплуатацию «Порт» - подстанцию «Россетей» в Тамани
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Путин ввел в эксплуатацию «Порт» - подстанцию «Россетей» в Тамани

Вчера, 21:48ОбществоФото: rosseti.ru
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