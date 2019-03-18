NASA: к Земле приближается астероид

Диаметр космического тела составляет от 18 до 40 метров. Об этом пишет RNS.

EA2 летит к Земле со скоростью 5,7 километра в секунду. Астероид подлетит к нашей планете максимально близко 22 марта. Он проследует мимо Земли на расстоянии порядка 307 500 километров. Это на 76 800 километров меньше расстояния от Земли до Луны.