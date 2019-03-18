NASA: к Земле приближается астероид

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Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о приближении к Земле астероида EA2.
Диаметр космического тела составляет от 18 до 40 метров. Об этом пишет RNS.
EA2 летит к Земле со скоростью 5,7 километра в секунду. Астероид подлетит к нашей планете максимально близко 22 марта. Он проследует мимо Земли на расстоянии порядка 307 500 километров. Это на 76 800 километров меньше расстояния от Земли до Луны.
Астрономы считают, что EA2 подлетит к нашей планете не ближе чем на 303 600 километров.
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