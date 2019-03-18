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Минтранс США проверит сертификацию Boeing 737 MAX
Вчера, 18:43Общество
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Министерством транспорта США начата проверка деятельности Федерального авиационного управления (FAA), которое занималось сертификацией самолетов Boeing 737 MAX.
В первую очередь будет оценена правильность регулировки автоопределния и коррекции положения носа лайнера относительно горизонта, сообщает газета «Известия».
По мнению экспертов, неполадки в работе данной системы могли привести к падению Boeing 737 MAX 10 марта в Эфиопии. В результате погибли 157 человек. Ранее подобная авиакатастрофа, повлекшая гибель 189 человек, произошла в октябре 2018 года в Индонезии.
По информации некоторых изданий, пилоты тренировались в управлении Boeing 737 MAX на планшетах, и об особенностях новой модели лайнера проинформированы не были. Появились также сообщения о том, что компания Boeing не предоставила симулятор для этой модели.
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