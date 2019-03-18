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МИД Японии: детали мирных переговоров с Россией разглашаться не будут
Сегодня, 16:50Общество
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Глава японского МИДа Таро Коно на вопрос о содержании диалога с Москвой на предмет мирного договора заявил, что по соглашению обеих сторон подробности переговоров разглашаться не будут.
Таким образом он прокомментировал требование оппозиции, информирует газета «Известия» 18 марта.
Дипломат напомнил, что Япония неоднократно выражала протесты по поводу действий вооруженных сил России на юге Курильских островов.
12 марта стало известно о том, что Москва не планирует передавать Токио часть Курил. Россия выдвинула неприемлемые для Японии условия, чтобы не оглашать прямой отказ из соображений дипломатии.
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