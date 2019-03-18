МИД Японии: детали мирных переговоров с Россией разглашаться не будут

Дипломат напомнил, что Япония неоднократно выражала протесты по поводу действий вооруженных сил России на юге Курильских островов.

12 марта стало известно о том, что Москва не планирует передавать Токио часть Курил. Россия выдвинула неприемлемые для Японии условия, чтобы не оглашать прямой отказ из соображений дипломатии.