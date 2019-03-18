Эксперт: рассказал об электрокаре Model Y от Tesla

Компактный электрокроссовер, произведенный детищем Илона Маска, выпустят в четырех модификациях. Старт продаж начнется в 2020 году. Об этом пишет RNS.

По словам Климнова, в США новинку от Tesla ждут с нетерпением. Данная модель электрокаров там сейчас очень популярна. Model Y очень хорошо разрекламировали. Пиар был не хуже чем перед выпуском знаменитой Tesla Model 3. Стоимость от 47 000 долларов делает электромобиль очень конкурентоспособным. Model Y сможет выйти на массовый рынок электрокаров. В итоге Tesla удастся укрепить свои позиции Китае.

Главным преимуществом Model Y является сочетание молодежного стиля и относительно невысокой стоимости. Основным недостатком всех электрокаров остается невысокий спрос у покупателей, считает эксперт.