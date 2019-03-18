Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикова нашла ошибку в учебнике

Бывший министр образования Башкирии, которая сейчас является руководителем Института развития образования РБ, Гульназ Шафикова, поделилась в соцсетях отрывком из учебника для четвертого класса.

Гульназ Шафикова объяснила, что ее сын-четвероклассник заметил неточности в этом учебнике. Речь шла о недостоверных фактах о Первой мировой войне.

- Ведь тогда такого государства как Австрия не было, а была Австро-Венгрия. Дальше пишут, что Россия вступилась за братскую страну и таким образом приняла участие в войне. Это неправда. Германия напала на Россию, – написала Шафикова.