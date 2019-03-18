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Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикова нашла ошибку в учебнике
Сюжеты:
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Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикова нашла ошибку в учебнике

Сегодня, 11:50ОбществоФото: Mkset.ru
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