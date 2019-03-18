Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов дает показания в суде по делу бывшего вице-мэра

В Октябрьском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело бывшего первого заместителя мэра по строительству Александра Филиппова и бывшего начальника управления капстроительства Марата Гареева. На сегодняшнем заседании суда в качестве свидетеля выступает экс-глава уфимской администрации, ныне сенатор Ирек Ялалов.

Напомним, бывших чиновников уфимской мэрии обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации федеральной программы "Жилище". Обвинение придерживается версии, что они, используя свое служебное положение, включали в адресную программу по переселению аварийные дома, ранее переданные застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Ветхое жилье расселялось за счет программы, финансируемой из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Позже муниципалитету Уфы пришлось взыскивать с застройщиков компенсацию понесенных затрат.