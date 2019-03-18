Адвокаты топ-менеджера УМПО: «Сергея Евстафьева не допрашивали более полугода»

Адвокаты Алексей Зеликман и Роман Петров настаивают на том, что следствие по громкому делу об убийстве Юрия Яшина ведется предвзято.

- Следствие делает всё, чтобы виновным был признан Сергей Васильевич Евстафьев, все наши ходатайства игнорируются. Часть свидетелей, дающих показания в пользу нашего подзащитного, которых мы предложили следователю допросить, до сих пор не допрошена, - говорят адвокаты Евстафьева.

По их мнению, следствие так откровенно игнорирует все факты, свидетельствующие о невиновности Сергея Евстафьева, в том числе, потому, что у следователей «не принято отказываться от принятых решений».

Как это было

Напомним, об исчезновении 57-летнего заместителя коммерческого директора ОДК-УМПО Юрия Яшина стало известно 20 июля 2018 года. В тот день Юрий Геннадьевич не пришел на работу. Сослуживцы позвонили супруге Яшина, она спустилась в подземный гараж в доме по улице Карла Маркса и обнаружила рядом с припаркованной машиной мужа лужу крови. Поиски пропавшего завершились страшной находкой – труп Яшина со связанными пластиковыми стяжками руками был найден на берегу реки Белой. Как показала экспертиза, перед смертью его зверски избили, проломили голову, а потом задушили.

Подозреваемые в убийстве отморозки были задержаны 24 июля. Бандиты не догадались выключить похищенный телефон жертвы и не раз «засветились» на видеокамерах. Задержанные поначалу говорили, что хотели просто отнять у жертвы ключи от квартиры и ограбить, но увлеклись и убили человека.

Но затем неожиданно всплыла версия о том, что имело место заказное убийство, а организатором его был назван непосредственный начальник погибшего – Сергей Евстафьев.

При этом, по словам адвокатов, обвинение было основано только на словах Федора Токарева, главаря банды, напавшей на Яшина. Других доказательство нет.

Конфликт, которого не было

Вероятным мотивом преступления следователи называют личную неприязнь, которую Евстафьев якобы испытывал по отношению к Яшину. Но в качестве повода для неприязни приводится инцидент, который, напротив, как считают адвокаты, свидетельствует о том, что между обоими мужчинами были теплые, вполне дружеские отношения.

- В этой истории существует треугольник, состоящий из коммерческого директора Сергея Евстафьева, его зама Юрия Яшина и начальника отдела технического снабжения УМПО Николая Ахмаметьева, - говорит адвокат Алексей Зеликман.

Осенью 2017 года Ахмаметьев прислал Евстафьеву скан заявления, которое ему якобы переслал сожитель его дочери, работающий в ФСБ (кстати, этим человеком оказался Федор Токарев, который впоследствии руководил убийством Яшина).

На заявлении, содержащем бредовые обвинения в отношении Евстафьева, стояла подпись Яшина и штамп о приеме документа в канцелярию ФСБ. При этом Ахмаметьев просил начальника никому не говорить в «компромате», не поднимать скандала и просто уволить Яшина.

Но Евстафьев участвовать в плетении интриг не стал, а напрямую спросил у Ящина о происхождении кляузы. Тот поклялся, что ничего подобного не писал. Остыв, Евстафьев пригляделся внимательнее к листку с «компроматом» и пришел к выводу, что это фейк, подпись Яшина явно была добавлена к готовому тексту. Он заявил о происшедшем в Службу безопасности и руководству, что вполне логично для серьезного оборонного предприятия. Проверка выяснила, что такого заявления в ФСБ не поступало.

- После того случая Яшин спросил у Евстафьева: «Мне увольняться?», но тот ответил, что всё нормально, у него претензий к подчиненному нет, - говорит Алексей Зеликман. – То, что между ними были хорошие отношения, доказывает и тот факт, что Евстафьев дал отличную характеристику Яшину, когда того пригласили на работу на повышение в Самару, сказав при этом, что такой работник нужен ему самому. В итоге Яшин предпочел остаться на УМПО.

Странные автомобили и «сотрудник ФСБ»

Надо отдать должное адвокатам, они провели своё полноценное расследование, найдя ничуть не меньше фактуры, чем официальное следствие (если даже не больше).

Так, был найден автомобиль, на котором Токарев, по мнению адвокатов, продолжительное время следил за Яшиным. По данным геолокации, за полгода до убийства он проводил много времени, еще с ноября 2017 года, возле дома будущей жертвы на своем автомобиле. Медиакорсеть об этом эпизоде уже рассказывала ранее.

Факт серьезно организованной слежки за Яшиным защите Евстафьева удалось достоверно установить. Например, перед Новым 2018 годом супруга Яшина нашла камеру, установленную в цветочном горшке в подъезде и нацеленную на дверь их квартиры. Но в семье не придали значения находке, и только после убийства вдова погибшего топ-менеджера сообщила о ней. Позднее в ноутбуке Токарева была обнаружена программа, позволяющая принимать изображение с камеры.

Токарев шел буквально по следам своей будущей жертвы с конца прошлого года. Защита выяснила, что с октября 2017 года по апрель 2018 года Токарев пользовался автомобилем Subaru Impreza WRX STI, на котором была установлена спутниковая система «Пандора», фиксирующая время и место остановки машины. Защита опросила владельца автомобиля, которому Токарев его позднее продал, а также получила информацию со спутниковой системы сигнализации. Анализ показал, что Токарев неоднократно находился рядом с домом Яшина, во дворе его дома и на подземной парковке, начиная с ноября 2017 года. При помощи специальной компьютерной программы защита восстановила маршрут движения автомобиля, которым пользовался Токарев.

По траектории движения его автомобиля и остановкам, которые длились от нескольких минут до нескольких часов, понятно, что Токарев тщательно изучал место будущего преступления. В декабре 2017 года и январе 2018 года слежка продолжилась, вот конкретные даты: 21 декабря, 9-12 января, 22 января, 6-7 февраля и 16 февраля. Иногда, например, 7 февраля 2018 года, автомобиль находился около парковки дома Яшина в течение долгого периода времени ночью с 03:47 до 06:02.

Интересно, что 21 декабря 2017 года Токарев, помимо слежки за Яшиным, успел посетить подряд несколько магазинов электроники и видеотехники.

- Может быть, он подбирал гаджеты для слежки? – задается вопросом защита Евстафьева.

В этой истории есть и еще один «странный» автомобиль. Точно известно, что 20 июля 2018 года к месту преступления Токарев приехал на автомобиле «Тойота Ланд Крузер 200», принадлежавшем дочери Ахмаметьева, которая была его гражданской женой.

После убийства, судя по биллингу телефона, Токарев не стал звонить предполагаемому заказчику Евстафьеву, чтобы отчитаться о выполнении кровавого заказа, а поехал прямиком к Ахмаметьеву.

Еще пара штрихов к портрету Токарева и его тестя Ахмаметьева: пожилой мужчина утверждает, что якобы дал телефон своего зятя Евстафьеву и настойчиво предлагал тому встретиться с «сотрудником ФСБ».

Интересно, что когда Евстафьева арестовали, именно Ахмаметьев занял его кабинет коммерческого директора. Правда, всего на месяц, потом 65-летнего начальника отдела снабжения отправили на пенсию, на которую он очень не хотел уходить.

Возможно, Токарев просто использовал тестя, выудил у него информацию о состоятельном коллеге и решил ограбить Яшина.

Нетрудно догадаться, что Токарев к ФСБ никакого отношения не имеет, он просто придумал себе такую легенду и, увлекшись, даже сменил имя, представляясь всем Артёмом. Более того: Токарев был осужден в 2018 году Уфимским районным судом условно за кражу автомобиля с целью перепродажи по статье 158 ч.4 УК РФ.

Полиграф и тайный свидетель

- Евстафьева не допрашивали почти полгода, хотя мы настаивали на этом, чтобы Сергей Васильевич мог изложить аргументы в свою пользу. И вот на днях его вызвали, наконец-то, на допрос. Но задали только один вопрос: «Согласен ли пройти проверку на полиграфе?», - говорит Алексей Зеликман. – Но мы дали такой ответ: Евстафьев сможет пройти проверку на полиграфе после того, как ее пройдет Токарев. Ведь мы точно знаем, что наш подзащитный невиновен. Если полиграф покажет, что Токарев врет, когда оговаривает Евстафьева, тогда можно будет доверять такому аппарату. В противном случае проверка не имеет смысла.

Помимо вопроса про полиграф, следователь намерен также провести 12 экспертиз, чтобы установить, на каком компьютере могло быть напечатано то самое «письмо в ФСБ», которое так и не стало причиной ссоры Евстафьева и Яшина. И это через восемь месяцев после преступления!

- А позднее следователь заявил, что знает, кто написал то письмо. Спрашивается, зачем тогда проводить 12 экспертиз? – задается вопросом адвокат Зеликман. – Примечательно, что психиатрическую экспертизу Евстафьеву, назначенную еще в прошлом году, до их пор так и не провели.

Но самой фееричной новостью от следствия стало сообщение о том, что в деле появился некий тайный свидетель, который якобы привел новые доказательства против Евстафьева. Свидетель скрывает имя, как говорят следователи, потому что опасается за свою жизнь. Суть его показаний тоже не разглашается.

- Я уже сталкивался в своей адвокатской практике с такими тайными свидетелями. Они всегда в итоге оказывались лжесвидетелями, - подчеркнул Алексей Зеликман. – Не сомневаюсь, что и в этом случае будет так же.

Все эти детали вместе взятые представлены следствием, чтобы обосновать срок продления ареста Сергею Евстафьеву, вопрос о котором должен быть рассмотрен в суде в понедельник, 18 марта.

Адвокаты не без оснований считают, что следователь намеренно занимается волокитой.

- Почему игнорируются наши ходатайства? – задаются вопросом защитники. – Известно, что Токарев и его компания намеревались устроить нападение на Яшина ранее, в другой день. Однако в последний момент Токарев отменил поездку, сказав, что ему прислали смс-ку о том, что Яшин сегодня из дома не выйдет. Почему следствие не проверило, кто прислал смс-ку? Разве это не важно? Между тем, сотовые операторы такую информацию хранят только шесть месяцев, значит, теперь искать ее поздно.

«Версия про диверсию»

Журналистов очень удивил тот факт, что Сергей Евстафьев содержится не в Уфе, а в Бирском следственном изоляторе. Следствие объяснило его перевод в Бирск тем, что Евстафьев мог, находясь в Уфе, оказывать давление на свидетелей. Как это можно делать, не выходя из СИЗО, объяснить не удосужились.

Но у адвокатов есть свое объяснение происшедшему.

- Мы считаем, что это еще одна попытка давления на нашего подзащитного, - говорит адвокат Роман Петров. – Во-первых, сам процесс этапирования должен был отразиться на состоянии морального духа Сергея Васильевича. Во-вторых, перевод в Бирск создал дополнительные преграды перед адвокатами и родственниками для общения с Евстафьевым.

Впрочем, свидания с родными следователь Евстафьеву все равно не разрешает. Не позволяет следователь, по словам адвокатов, Евстафьеву встретиться и с врачом-кардиологом, которого в штате СИЗО нет. И это, по мнению адвокатов, уже просто выходит за рамки разумного, поскольку состояние Сергея Васильевича явно ухудшилось в последнее время – он сетует на повышенное давление, учащенное сердцебиение. В таком состоянии ему было бы лучше находиться под домашним арестом.

- Я сталкивался со случаями, когда людей, проходивших по таким серьезным делам, помещали не только под домашний арест, но и под подписку о невыезде, - говорит Алексей Зеликман. – Мы считаем, что такие ограничения в отношении Евстафьева являются ничем иным, как давлением на нашего подзащитного.

Адвокаты уверены, что следователь уцепился за версию с Евстафьевым еще и потому, что если она рухнет, то окажется, что целых восемь месяцев следствия прошли впустую. В любом случае, пока Евстафьев сидит в СИЗО, настоящие заказчики (если таковые были) находятся на свободе. Если, конечно, убийство Яшина и в самом деле не стало роковой случайностью в финале несостоявшегося ограбления, а весь последующий бред про заказное убийство придумал «фээсбэшник» Токарев.

- Возможен и иной поворот событий, - делится еще одной версией Роман Петров. - Следствие не учитывает, что речь идет о крупном оборонном предприятии, и убийство Яшина могло стать чьей-то попыткой дестабилизировать обстановку на УМПО. Коммерческий директор - в СИЗО, его зам убит, а ведь они отвечали за серьезный фронт работ. Чем не диверсия? Я не хочу запугивать 37-м годом, но ведь перед войной немецкая агентура передавала в НКВД ложные сведения на руководителей советских предприятий, и на начало войны многие оборонные ведомства были обезглавлены.

К «версии про диверсию» можно отнестись скептически. Но нельзя никак игнорировать тот факт, что за Сергея Евстафьева вступились сотрудники УМПО, которые отправили в Следственный комитет России письмо просьбой провести объективное расследование и прекратить преследование Евстафьева. А заместитель управляющего директора по производству ОДК-УМПО Игорь Кондрашов открыто заявил в телеинтервью, что коллеги не верят в виновность Сергея Евстафьева и очень ждут его возвращения на работу.

Если следствие игнорирует мнение адвокатов, но к этим словам людей, много лет бок о бок проработавших рядом с Сергеем Евстафьевым, оно должно же прислушаться? Вряд ли сотрудники оборонного предприятия стали бы вступаться за негодяя.

Очевидно, что в этом деле слишком много вопросов, ответы на которое следствие искать не собирается.