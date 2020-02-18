В России ставки по ипотеке опустятся уже в текущем году

Ранее глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что этот уровень является ожидаемым для руководство страны. Показатели прошлого года — девять процентов, он считает бременем для преимущественного количества семей, предлагая принять меры для сокращения процентов. Со слов аналитиков, при сохранении Банком России курса на смягчение денежно-кредитной политики, наметившееся снижение будет продолжено.

News.ru пишет, что согласно имеющейся информации, стоимость жилищных кредитов — одна из ключевых тем последних дней. Это бремя даже для семей со средними доходами, решающихся на заем у банков. Такие показатели не обеспечат улучшение жилищных условий, что является национальной целью развития, поставленной президентом. Глава кабмина подчеркнул, что президент рассчитывает на уменьшение ставок по ипотечным кредитам ниже восьми процентов. Соответствующие меры по снижению выплат по жилищным кредитам разработают до шестнадцатого марта.