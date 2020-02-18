В Башкирии с 2017 года выросло число миллиардеров

Речь идет о годовом доходе граждан свыше 1 миллиарда рублей. Если в конце 2016 года в республике насчитывалось 6 миллиардеров, в 2017 году – семь, то по итогам 2019 года их стало девять, сообщает РБК-Уфа.

Ранее мы писали о выходце из Уфы, который стал долларовым миллионером. Ратмир Тимашев и Андрей Баронов заключили сделку с американским венчурным фондом Insight Partner на продажу компании. Сумма сделки превышает пять миллиардов рублей, ее завершением запланировано в первом квартале текущего года.

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