В Башкирии общественники проиграли суд чиновникам по поводу ситуации в Сибае

Сегодня, 18 февраля, активисты общественного движения «Сибай, дыши!» сообщили на своей странице в соцсетях, что Сибайский городской суд отклонил их исковые требования. Поводом для иска стал тот факт, что в январе прошлого года, когда в городе были зафиксированы ужасающие данные о 52 и более ПДК диоксида серы, официальные службы не посчитали нужным предупредить об этом население.

По данным общественников, 2 января 2019 года Роспотребнадзор в течение часа уведомил администрацию города по телефону об опасном превышении ПДК, а 3 января отправил в Единую диспетчерскую служу протоколы об этих превышениях, оттуда протоколы были опять же переданы в администрацию Сибая. Однако предупредить население об этом никто не посчитал нужным, и люди выходили не улицу, выпускали гулять детей, животных.

- Несмотря на все предоставленные доказательства, суд посчитал уместным отказать в удовлетворении нашего иска, - говорится в сообщении активистов «Сибай, дыши!».

Активисты нашли на сайте Роспотребнадзора короткую публикацию от 11 января 2019 года о том, что «в период с 29.12.2018 по 9.01.2019 было зафиксировано 3% проб воздуха, не соответствующих нормам». Именно так, без подробностей.

- Видимо, вот эта «записулька» была засчитана за своевременное оповещение населения об экстремально высоких 52 ПДК, - предполагают общественники. - Вывод прост, друзья! Чтобы узнать об опасности своевременно, нужно работать в администрации, иначе - у вас нет шансов!

Напомним, как мы сообщали ранее, в тот же период, помимо разовых превышений диоксида серы, были зафиксированы превышения по следующим веществам: диоксид азота, сероводород (до 400 ПДКмр), углерода (сажи – до 5,39 ПДКмр), бензапирен (5 ПДКсс), оксид никеля (до 1,12 ПДКсс), диоксид серы (140 ПДКсс). Но и эта информация год назад оказалась никому из сибайцев недоступна.

- А мы для них провокаторы только потому, что требуем ответа за преступное сокрытие и нарушение наших конституционных прав! – заявляют представители сообщества «Сибай, дыши!».