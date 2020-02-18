В Башкирии незрячего инвалида спасли от холодной смерти: он один шел на операцию

В Салаватском районе автоинспекторы Салават Садриев и Игорь Егоров спасли от холодной смерти жителя Челябинской области. Незрячий инвалид в темноте пытался остановить проезжие машины, чтобы добраться до Малаяза, на операцию. Из родного Усть-Катава он выехал еще днем и добирался автостопом, но так и не успел вовремя.

Как сообщил изданию «На земле Салавата» старший лейтенант Салават Садриев, он стоял в темноте, практически на проезжей части. ДПС-ники сначала его приняли за нетрезвого, потом выяснилось, что он слеп.