Фото: "На земле Салавата"
В Башкирии незрячего инвалида спасли от холодной смерти: он один шел на операцию
18 февраля, 17:50ОбществоМинзаля Аскарова
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Мужчина безуспешно пытался словить «попутку», когда его обнаружил патруль ДПС.
В Салаватском районе автоинспекторы Салават Садриев и Игорь Егоров спасли от холодной смерти жителя Челябинской области. Незрячий инвалид в темноте пытался остановить проезжие машины, чтобы добраться до Малаяза, на операцию. Из родного Усть-Катава он выехал еще днем и добирался автостопом, но так и не успел вовремя.
Как сообщил изданию «На земле Салавата» старший лейтенант Салават Садриев, он стоял в темноте, практически на проезжей части. ДПС-ники сначала его приняли за нетрезвого, потом выяснилось, что он слеп.
К этому времени мужчина сильно замерз и отчаялся, поэтому вышел на проезжую часть. Однако никто из проезжих так и не смилостивился. Только госавтоинспекторы подобрали его и довезли до больницы.
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