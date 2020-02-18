В Башкирии начальника управления МЧС обвинили во взятке в 4,2 млн рублей

Речь идет о получении взятки в особо крупном размере, а также мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемого уже заключили под стражу.

Следователям удалось выяснить, что мужчина, будучи на руководящем посту, в период с 2016-2017 годы оформлял и передавал в бухгалтерию ложные документы для того, чтобы получить матпомощь на материальную помощь и дорогостоящие лекарства. Сотрудники передавали начальнику собственные средства для того, чтобы получить покровительство по службе и сохранить свои должности. Таким образом злоумышленник получили выплаты в размере 4,2 млн рублей.

Все деньги мужчина тратил на себя. Однако в реальности никто из сотрудников в дорогостоящем лечении не нуждался.