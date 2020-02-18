Радий Хабиров рассказал о планах создать башкирскую «Силиконовую долину»

Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании, посвященном созданию этого центра. В нем приняли участие члены правительства региона, ректоры ведущих вузов республики, ученые, предприниматели.

Радий Хабиров отметил, что будущий научно-образовательный центр должен будет сделать «рывок вперед для республики». Его также назвали своеобразным аналогом «Силиконовой долины» и по задумке чиновников и ученого сообщества, он должен будет объединить работу сразу нескольких вузов и образовательных учреждений.

Добавим, что Уфу относят к перспективным центрам экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.