Продюсер «Ласкового мая» подает в суд на Андрея Малахова

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Андрей Разин обратился в Нагатинский районный суд Москвы с исковым заявлением против Андрея Малахова, Юрия Шатунова и Льва Лещенко.
Об этом пишет ФедералПресс. Со слов продюсера, у него отменяются концерты из-за произошедшего на передаче «Привет, Андрей!». Разин указал на то, что Шатунову заплатили один миллион рублей за то, чтобы он поливал его грязью в эфире.
Отмечается, что главным образом Разина задело обвинение в выступлениях под фонограмму, а ведь Шатунов, по словам продюсера, знает, что он всегда поет сам.
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