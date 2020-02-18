Продюсер «Ласкового мая» подает в суд на Андрея Малахова

Об этом пишет ФедералПресс. Со слов продюсера, у него отменяются концерты из-за произошедшего на передаче «Привет, Андрей!». Разин указал на то, что Шатунову заплатили один миллион рублей за то, чтобы он поливал его грязью в эфире.