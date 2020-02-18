После трагедии в Забайкалье возникли проблемы с осенним призывом в Уфе

Сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров доложил об итогах осеннего призыва.

По его словам, после трагедии в Забайкалье, где в прошлом году солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев, было очень трудно проводить призыв.

И, тем не менее, с планом призыва Уфа справилась, отсюда служить отправились 800 молодых людей. Этот показатель является одним из самых больших в ПФО.

Во время осеннего призыва 454 человека получили отсрочку по состоянию здоровья, 2936 - чтобы продолжить образование, 27 - по семейным обстоятельствам, 9 человек - потому что поступили на работу в МВД.

В целом, по словам докладчика, состояние здоровья призывников внушает тревогу. Из почти 6000 человек, прошедших медкомиссию, только 29% оказались полностью годными, а 40% - ограниченно годными.