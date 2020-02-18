После трагедии в Забайкалье возникли проблемы с осенним призывом в Уфе
Доклад на эту тему прозвучал на оперативке в мэрии Уфы.
Сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров доложил об итогах осеннего призыва.
По его словам, после трагедии в Забайкалье, где в прошлом году солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев, было очень трудно проводить призыв.
И, тем не менее, с планом призыва Уфа справилась, отсюда служить отправились 800 молодых людей. Этот показатель является одним из самых больших в ПФО.
Во время осеннего призыва 454 человека получили отсрочку по состоянию здоровья, 2936 - чтобы продолжить образование, 27 - по семейным обстоятельствам, 9 человек - потому что поступили на работу в МВД.
В целом, по словам докладчика, состояние здоровья призывников внушает тревогу. Из почти 6000 человек, прошедших медкомиссию, только 29% оказались полностью годными, а 40% - ограниченно годными.
Неизменным год от год остается число уклонистов, не являющихся в военкомат по повестке, - в среднем около 900 человек. По итогам осеннего призыва 655 человек уже разыскано. Ими занимаются правоохранительные органы, поскольку признать их нарушителями закона может только суд.