Минюст обжалует приговор по ЮКОС?

История длится уже не первый год. Три компании, которые контролируются гражданами РФ (Yukos Universal Ltd, Hulley Enterprises Ltd и Veteran Petroleum Ltd) и зарегистрированы в оффшорах, обвиняют Россию в «экспроприации инвестиций». Они требуют компенсаций, руководствуясь положениями Договора к Европейской Энергетической хартии.