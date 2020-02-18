Минюст обжалует приговор по ЮКОС?

Такая сумма выплат является решением апелляционного суда Гааги. Обжаловаться оно будет в Верховном суде Нидерландов, сообщает телеграм-канал «Мейстер».

Ранее апелляционный суд Гааги отменил постановление окружного гаагского суда и восстановил в силе первоначальное решение арбитража о компенсации акционерам в размере 50 миллиардов долларов.

История длится уже не первый год. Три компании, которые контролируются гражданами РФ (Yukos Universal Ltd, Hulley Enterprises Ltd и Veteran Petroleum Ltd) и зарегистрированы в оффшорах, обвиняют Россию в «экспроприации инвестиций». Они требуют компенсаций, руководствуясь положениями Договора к Европейской Энергетической хартии.