Минфин назвал новых льготников, участвующих в арктических программах

После вступления нового закона в силу, «Новатэк», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Ермак Нефтегаз» и «Роснефть» могут получить налоговые льготы. Закон предусматривает введение новой категории месторождений в рамках применения НДД в нефтяной отрасли.

Как сообщает rns.online, в пилотный список по применению налога на дополнительный доход, попали 35 участков. Их разрабатывают «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Роснефть», а также ряд независимых компаний. В 2016 году эти участки дали примерно 900 млн тонн нефти.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексей Сазанов, принцип отбора месторождений, попадающих под льготы – координатный. То есть, если координаты соответствуют критериям отбора, то компания получает льготы.

Речь идет о новых и уже достаточно выработанных месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Также в список имеющих право на преференции попадают участки, у которых уже есть льготы по экспортной пошлине.

Ожидается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Это новые участки в Восточной Сибири, выработанные менее чем на 5%. Новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% и с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Действующие месторождения в данном регионе, с выработкой от 10 до 80%. Четвертая группа – месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.