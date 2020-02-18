Башкирия поборется за полмиллиарда рублей на создание научного центра
В конце мая 2020 года станет известно о том, кто выиграет конкурс на создание научно-образовательного центра мирового уровня.
Мы уже писали о планах башкирских чиновников создать в столице Башкирии аналог «Силиконовой долины». Речь идет о строительстве Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Всего из 43 заявок будут отобраны лишь 5 в рамках национального проекта «Наука», сообщил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников. Согласно цели этого нацпроекта, в России в ближайшие пять лет должны появиться 15 подобных центров, а уже к 24 году Россия должна войти в пятерку ведущих «научных» стран мира.
Для ученых регионов, страны и даже мира в рамках этого нацпроекта должны быть созданы все условия для их работы в России.
В пошлом году было заявлено о создании подобных центров притяжения ученых в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской областях. Все проекты строительства таких центров будут лично защищать главы регионов. Каждый из них должен будет наглядно показать, почему именно их регион достоин строительства подобного центра.