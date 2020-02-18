Башкирия поборется за полмиллиарда рублей на создание научного центра

Мы уже писали о планах башкирских чиновников создать в столице Башкирии аналог «Силиконовой долины». Речь идет о строительстве Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Всего из 43 заявок будут отобраны лишь 5 в рамках национального проекта «Наука», сообщил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников. Согласно цели этого нацпроекта, в России в ближайшие пять лет должны появиться 15 подобных центров, а уже к 24 году Россия должна войти в пятерку ведущих «научных» стран мира.

Для ученых регионов, страны и даже мира в рамках этого нацпроекта должны быть созданы все условия для их работы в России.