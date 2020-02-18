Apple ограничила поставки iPhone во всем мире

Хотя партнёры корпорации находятся за пределами китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, производство растет меньшими темпами, чем ожидалось. Поэтому решение ограничить продажи направлено прежде всего на достижение намеченного объема квартальной прибыли.

Ситуация с коронавирусом понизила спрос на товары производства Apple в Китае. Часть магазинов закрылась, а часть работает по сокращенному режиму дня. Отмечается, что трафик покупателей в связи с этим очень низкий.