Apple ограничила поставки iPhone во всем мире

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Корпорация Apple объявила о временном ограничении поставок iPhone во всем мире из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Сообщение об этом появилось на сайте компании 17 февраля, сообщает газета «Известия».
Хотя партнёры корпорации находятся за пределами китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, производство растет меньшими темпами, чем ожидалось. Поэтому решение ограничить продажи направлено прежде всего на достижение намеченного объема квартальной прибыли.
Ситуация с коронавирусом понизила спрос на товары производства Apple в Китае. Часть магазинов закрылась, а часть работает по сокращенному режиму дня. Отмечается, что трафик покупателей в связи с этим очень низкий.
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