Пропавшая в Уфе пятнадцатилетняя девочка нашлась

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Пропавшая 16 февраля 15-летняя уфимка Ангелина Гусева вернулась домой, об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на родителей девочки.
Напомним, девочка пропала 16 февраля, после того как вышла из квартиры бабушки поздно вечером. Как сообщалось ранее исчезновению предшествовала ссора с родителями.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей