Пропавшая в Уфе пятнадцатилетняя девочка нашлась

Пропавшая 16 февраля 15-летняя уфимка Ангелина Гусева вернулась домой, об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на родителей девочки.

Напомним, девочка пропала 16 февраля, после того как вышла из квартиры бабушки поздно вечером. Как сообщалось ранее исчезновению предшествовала ссора с родителями.