В Туймазах чиновник подозревается в обналичивании денег при помощи госзакупок

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего начальника отдела по молодежной политике администрации города Туймазы. Мужчина подозревается в мошеннических действиях.

В ходе расследования стало известно, что в декабре 2020 года чиновник решил похитить деньги из местного бюджета. Для этого он решил заключить контракт с местным предпринимателем. По условиям закупки бизнесмен должен был предоставить 14 туристических палаток на общую сумму свыше 100 тысяч рублей для нужд администрации. Однако позже чиновник уточнил, что товар поставлять не нужно, достаточно лишь передать деньги ему наличными. Мужчину задержали с поличным в ходе оперативно-разыскных мероприятий УФСБ по РБ. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, а также предъявлено обвинение. Сейчас чиновник под стражей.

