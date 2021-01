ЦБ предоставил данные опроса, которые свидетельствуют о том, что каждый второй житель России сталкивался с банковским мошенничеством.

Издание iz.ru сообщает, что также в прошлом году вырос уровень доверия россиян к безопасности финансовых инструментов с семидесяти до семидесяти трех процентов. При этом, наибольшее количество мошеннических действий связано с методами социальной инженерии - преступники выставляли штрафы за нарушение режима самоизоляции и обещали помощь в получении государственных пособий.

