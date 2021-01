С начала текущего года за медицинской помощью из-за обморожений обратилось двадцать восемь жителей Пермского края.

По сообщению ProPerm.ru, в регионе не было зафиксировано летальных исходов из-за обморожений, но за помощью к медикам обратилось двадцать восемь человек. Отмечается, что в Прикамье с начала года температура опускается ниже -31 градуса. Очередную волну холода ожидают на этой неделе - самая холодная ночь будет во вторник. При этом к выходным может похолодать еще сильнее.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter