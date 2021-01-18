В Башкирии с 1 февраля 2021 года повысится плата за вывоз мусора

В правительстве отметили, что плата станет выше только в тех населенных пунктах, где мусор вывозится либо каждый день, либо не реже раза в три дня. В случае, если условия соблюдаться не будут, размер платы составит 55 и 75 рублей. За качество работы регоператоров будет следить Министерство экологии Башкирии.