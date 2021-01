В Башкирии с 1 февраля 2021 года повысится плата за вывоз мусора

Сегодня, 18 января, премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров провел совещание по вопросам вывоза ТКО в республике. По его словам, тарифы на оплату данной услуги повысятся уже с 1 февраля.

В правительстве отметили, что плата станет выше только в тех населенных пунктах, где мусор вывозится либо каждый день, либо не реже раза в три дня. В случае, если условия соблюдаться не будут, размер платы составит 55 и 75 рублей. За качество работы регоператоров будет следить Министерство экологии Башкирии. В таком случае оплата составит: ООО РО «Эко-Сити» - 94,63 руб. в МКД и 96,10 руб. в ИЖС; ООО «Экология Т» - 95,35 руб. в МКД и 96,85 руб. в ИЖС. — Также по зоне деятельности регоператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» - установить по всей зоне плату в размере 75 рублей. Вопрос повышения платы граждан в зоне деятельности регоперавора ООО «Дюртюлимелиоводстрой» будет рассматриваться в конце первого квартала текущего года, — отметили на совещании. Средства пойдут на развитие отрасли, создание перерабатывающих и сортировочных комплексов. Премьер-министра Башкирии обозначил 2021 год, как год второго этапа «мусорной реформы».

