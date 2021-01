Уфимка, сбившая беременную женщину с ребенком, предстанет перед судом

Прокуратура города Уфы утвердила обвинительное заключение по головному делу в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что трагедия произошла летом прошлого года среди бела дня. Женщина ехала на автомобиле марки «TOYOTA RAV-4» по регулируемому перекрестку улиц Космонавтов и Комарова города Уфы и не остановилась, несмотря на красный сигнал светофора. В результате чего она сбила 25-летнюю беременную женщину и ее 6-летнюю дочь. В результате трагедии беременная женщина потеряла ребенка, а ее дочь долго проходила реабилитацию в больнице. Водитель иномарки признала вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

