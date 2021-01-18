Уфимка, сбившая беременную женщину с ребенком, предстанет перед судом

Известно, что трагедия произошла летом прошлого года среди бела дня. Женщина ехала на автомобиле марки «TOYOTA RAV-4» по регулируемому перекрестку улиц Космонавтов и Комарова города Уфы и не остановилась, несмотря на красный сигнал светофора. В результате чего она сбила 25-летнюю беременную женщину и ее 6-летнюю дочь.