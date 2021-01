Радий Хабиров внес очередные послабления в указ повышенной готовности

Сегодня, 18 января, в Башкирии вступают в силу очередные послабления режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Так, среди отменяющийся антиковидных правил пункт о режиме работы социальных учреждений. Теперь интернаты, пансионаты, и другие учреждения, принадлежащие Минтруду, будут работать в обычном режиме. Послабления также коснулись массовых спортивных мероприятий. Теперь можно проводить соревнования и заполнять зрителям зал до 50% на улице и до 30% в помещении. Ограничения для кафе и ресторанов остаются в силе. Двери для новых посетителей должны быть закрыты уже в 11 вечера. Сами заведения могут работать до двух часов ночи. Граждан, старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями по-прежнему держат на изоляции. Им предстоит соблюдать особый режим как минимум до 28 января 2020 года.

