Певец из Башкирии Анвар Нургалиев поделился печальной новостью. Вчера, 17 января, из жизни ушёл его отец. Об этом артист написал в соцсетях.

Пустота. Ничего не могу понять. Тяжело. Возможно, меня кто-то будет ругать за сегодняшний концерт, но у меня нет права своему зрителю показать свое горе. Я горжусь, что являюсь сыном Марвара, написал Анвар Нургалиев. Прощание состоялось сегодня в 12:00. Принято решение похоронить его в родной деревне Аврюзтамак Альшеевского района.

