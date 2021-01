Синоптики рассказали, какая погода ждет Башкирию в понедельник, 18 января

В Башкирии неделя начнется с морозов. Синоптики, 18 января обещают утром и вечером переменную облачность, а днем ясную погоду. Ветер северный, северо-западный 3-5 м/с. Температура воздуха в Уфе опустится до -23 градусов утром и поднимется до -18 днем. В отдельных районах Башкирии ночью пройдут морозы до -32 градусов. На юге Башкирии морозы будут не столь крепкими - всего - 12 градусов. На дорогах республики местами может быть гололед и дымка.

