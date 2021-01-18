Колосков назвал современный российский футбол малопривлекательным

Колосков назвал современный российский футбол малопривлекательным

Вчера, 19:24ОбществоPhoto: pxhere.com
По словам бывшего президента РФС, профессиональные клубы не интересны частным инвесторам. 

Вячеслав Колосков, в прошлом руководивший Российским футбольным союзом и занимавший должность вице-президента ФИФА, заявил, что современный российский футбол не является привлекательным продуктом.

«Все понимают, что нужно привлекать в российский футбол частные инвестиции, но никто не знает, как это сделать, – цитирует «Советский спорт» интервью Колоскова для издания «Спорт уик-энд». – У нас минимальные доходы от телевидения, очень плохо продаются коммерческие права.

Одна из проблем в том, что серьезным инвесторам предлагают просто вложить деньги, а распределять их готовы уже занимающие какие-то посты в клубах менеджеры. Такого ни один бизнесмен не допустит.

Российский футбол как продукт, к сожалению, малопривлекателен. Да и рекламный рынок у нас достаточно специфический. Неужели кто-то думает, что посредством футбола судостроительная компания будет рекламировать подводные лодки? Если сегодня обрубить бюджетное финансирование футбольных клубов, то выживет десяток команд, не больше».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы