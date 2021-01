Колосков назвал современный российский футбол малопривлекательным

По словам бывшего президента РФС, профессиональные клубы не интересны частным инвесторам.

Вячеслав Колосков, в прошлом руководивший Российским футбольным союзом и занимавший должность вице-президента ФИФА, заявил, что современный российский футбол не является привлекательным продуктом. «Все понимают, что нужно привлекать в российский футбол частные инвестиции, но никто не знает, как это сделать, – цитирует «Советский спорт» интервью Колоскова для издания «Спорт уик-энд». – У нас минимальные доходы от телевидения, очень плохо продаются коммерческие права. Одна из проблем в том, что серьезным инвесторам предлагают просто вложить деньги, а распределять их готовы уже занимающие какие-то посты в клубах менеджеры. Такого ни один бизнесмен не допустит. Российский футбол как продукт, к сожалению, малопривлекателен. Да и рекламный рынок у нас достаточно специфический. Неужели кто-то думает, что посредством футбола судостроительная компания будет рекламировать подводные лодки? Если сегодня обрубить бюджетное финансирование футбольных клубов, то выживет десяток команд, не больше».

