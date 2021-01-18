Колосков назвал современный российский футбол малопривлекательным

«Все понимают, что нужно привлекать в российский футбол частные инвестиции, но никто не знает, как это сделать, – цитирует «Советский спорт» интервью Колоскова для издания «Спорт уик-энд». – У нас минимальные доходы от телевидения, очень плохо продаются коммерческие права.