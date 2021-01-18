Из хрущёвки в новостройку? Легко!

— Группа компаний «Первый Трест» уважает своих клиентов и ценит их время, поэтому мы одни из первых внедрили услугу trade-in по улучшенной схеме. Мы помогаем вам продать старую квартиру в максимально короткие сроки и по рыночной стоимости, а взамен предлагаем вам новый вариант квартиру от застройщика в одном из наших жилых комплексов: клубный дом «Соты», «Уфимский Кремль», Grand&Grand или «Новатор». Воспользовавшись услугой trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно*! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2% на новую квартиру от ГК «Первый Трест». — рассказала Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и trade-in ГК «Первый Трест».