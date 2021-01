Из хрущёвки в новостройку? Легко!

Покупка квартиры — важный и ответственный момент в жизни каждого человека. Приобрести ее можно различными способами: от оплаты наличными до ипотеки. Но в последнее время всё большую популярность набирает покупка жилья по системе trade-in.

Кому нужен trade-in? Причин приобретения квартиры в новостройке по этой схеме может быть много: один хочет улучшить свои жилищные условия, другой — расширить пространство для семьи, третий — повысить класс недвижимости, а кому-то надо разъехаться. Во всех этих случаях метод «обмена» жилья показывает свою эффективность. — Группа компаний «Первый Трест» уважает своих клиентов и ценит их время, поэтому мы одни из первых внедрили услугу trade-in по улучшенной схеме. Мы помогаем вам продать старую квартиру в максимально короткие сроки и по рыночной стоимости, а взамен предлагаем вам новый вариант квартиру от застройщика в одном из наших жилых комплексов: клубный дом «Соты», «Уфимский Кремль», Grand&Grand или «Новатор». Воспользовавшись услугой trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно*! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2% на новую квартиру от ГК «Первый Трест». — рассказала Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и trade-in ГК «Первый Трест». Тотальная экономия Занимаясь продажей старой квартиры, вы тратите время и деньги на подготовку, поиск покупателя и «бумажные» процедуры. С программой trade-in от компании «Первый Трест» вы избавлены от этих хлопот. Вы просто получаете результат — быстро и совершенно бесплатно**. Осознанный выбор Ваш выбор новой квартиры ничем не ограничен. Перед вами весь ассортимент жилья в проектах компании «Первый Трест», как в строящихся объектах, так и в уже завершённых. Вы самостоятельно выбираете ту квартиру, которая подойдет именно вам, исходя из потребностей и возможностей. Гарантия сроков и результата Вы уверены, что конечная цель — покупка новой квартиры и продажа старой — будет достигнута. Для этого вам не потребуется ждать месяцами и корректировать свои планы. Деньги не нужны Вы можете приобрести новую квартиру, даже если у вас нет собственных сбережений. В зачёт покупки идёт стоимость вашей старой квартиры, оставшуюся часть можно взять в ипотеку. Объекты ГК «Первый Трест» аккредитованы в 22 крупнейших банках страны, а ипотечный брокер легко и быстро подберёт для вас оптимальные условия кредитования и поможет собрать пакет необходимых документов. Надёжность Вы не столкнётесь с проблемами, которые часто возникают при продаже жилья: несговорчивый покупатель, проблемы с оплатой, трудности оформления. Мы берём на себя все хлопоты и затраты по юридическому сопровождению сделки. Покупка нового жилья от надёжного застройщика ГК «Первый Трест» также является гарантией вашего спокойствия. Безусловная выгода Вне зависимости от ваших предпочтений вы останетесь «в плюсе». Воспользовавшись услугой trade-in от ГК «Первый Трест» до 28 февраля, вы получаете скидку до 328 000 рублей* на новую квартиру. Персональный подарок Покупая новую квартиру по программе trade-in, вы получаете сертификат на переезд в подарок! Если вас заинтересовала услуга trade-in задать интересующие вас вопросы вы можете в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, или по телефону: 8 (347) 222-0-111. * Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест». ** Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест». *** Сумма 2% скидки на четырёхкомнатную квартиру в клубном доме «Соты», площадью 110,9 кв. м.

