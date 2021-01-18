Итоги прошедшей недели: новый мэр Уфы и арест участников конфликта в Кармаскалах

Итоги прошедшей недели: новый мэр Уфы и арест участников конфликта в Кармаскалах

18 января , 08:20ОбществоТимур Алмаев
Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

Главным событием недели стали выборы уфимского градоначальника, исход которых был известен всей Башкирии. Как и ожидалось им стал ишимбайский предприниматель Сергей Греков. Депутаты уфимского Горсовета проголосовали единогласно за его кандидатуру.

По следам конфликта в Кармаскалах. Четверым предполагаемым участникам избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. Остальные 10 задержанных были отпущены, сообщили собственные источники Mkset в силовых структурах. Ранее появившуюся информацию о проведении жестких задержаний минувшей ночью в Уфе источник не подтвердил.

Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляционную жалобу Рамили Саитовой об отмене постановления о продлении заключению под стражу. Об этом рассказал адвокат общественницы Гарифулла Яппаров. Ей предстоит провести в СИЗО до 6 марта 2021 года. Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности за её неоднозначные высказывания.

Калининский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Санкина, который убил подозреваемого в педофилии. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Позже мать Санкина сделала заявление.

В Башкирии не утихает тема с работами художницы Алены Савельевой. Общество разделилось на два лагеря: кто-то поддерживает смелые рисунки девушки, а кто-то считает их оскорбительными. Уфимская блогерша Ульяна Тригубчак положительно отнеслась в работам Савельевой и даже сделала достаточно откровенную фотосессию, а вот российский ведущий Сергей Стиллавин высказал противоположную точку зрения.

Активные общественные обсуждения развернулись вокруг набора лекарств от «Единой России» для больных коронавирусом. Мужчина на видео рассказывает и показывает, что в достаточно вместительной коробке удалось обнаружить только 10 таблеток парацетамола и назальные капли «Гриппферон», а также некий листок, возможно, рецептурный. Прокомментировали ситуацию руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», а также замминистра здравоохранения Башкирии.

По-прежнему остро стоит вопрос с высокими суммами в платежках за отопление. Радий Хабиров поручил вернуть деньги гражданам, которым несправедливо и нечестно были начислены платежи. Он также ответил, что с подобной ситуацией республика сталкивается уже не в первый раз. Будем надеяться, что проблему власти все же решат.

В Башкирии, вероятнее всего, появится первая платная дорога. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон разработан, чтобы развить инфраструктуру платных дорог. Он также отметил, что данная мера в прошлом году была введена на федеральном уровне. Толкачев добавил, что система платных дорог способствует не только развитию дорог, но и снизит аварийность.

В Кировский суд Уфы поступил иск в отношении популярного рэпера Моргенштерна. Заявитель считает, что исполнитель использовал его музыкальное произведение.

Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

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