Главврача из Башкирии обвинили в подделке диагноза COVID-19 ради 68 тысяч рублей

В Башкирии главный врач Белебеевской ЦРБ Рустем Ишмурзин заболел коронавирусом. В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что руководитель медучреждения сам поставил себе диагноз ради получения выплаты в размере 68 тысяч рублей.

Ранее в мессенджере появилась фотография, на которой указан результат ПЦР-анализа на коронавирус главврача Белебеевской ЦРБ Рустема Ишмурзина. Рустем Ишмурзин в разговоре с корреспондентом Mkset опроверг распространяющуюся информацию и рассказал, что действительно заболел коронавирусом и сейчас находится на изоляции дома вместе с женой и детьми. — Анализ делали в Уфе в РКБ, там моей подписи нет. Я такой ерундой не занимаюсь. Мне друзья покупают продукты и привозят. У меня 39,5° температура была неделю и кашель, я не выхожу никуда. Я на это внимание не обращаю, но людей сейчас ненормальных много стало. Белебеевская ЦРБ не делает анализы, только РКБ, а как я там могу себе анализы приделать? У меня результаты КТ есть – 15% поражения легких, — сообщил он.

