Главврача из Башкирии обвинили в подделке диагноза COVID-19 ради 68 тысяч рублей

— Анализ делали в Уфе в РКБ, там моей подписи нет. Я такой ерундой не занимаюсь. Мне друзья покупают продукты и привозят. У меня 39,5° температура была неделю и кашель, я не выхожу никуда. Я на это внимание не обращаю, но людей сейчас ненормальных много стало. Белебеевская ЦРБ не делает анализы, только РКБ, а как я там могу себе анализы приделать? У меня результаты КТ есть – 15% поражения легких, — сообщил он.