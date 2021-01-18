Глава Башкирии рассказал, что его больше всего беспокоит

Глава Башкирии рассказал, что его больше всего беспокоит

Вчера, 12:07ОбществоАнна КононоваPhoto: со страницы Радия Хабирова
Министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова представила доклад об оказании социальной помощи на основании социального контракта в 2020 году и задачах на 2021 год. Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь оценил реализацию проектов, а также поделился тем, что его беспокоит.

Как рассказала вице-премьер, мероприятия нацелены на повышении реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза. Реализация данного пилотного проекта осуществляется в рамках социального контракта или АСПК. Ленара Иванова сообщила об успехах оказания социальной помощи в республике.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что больше всего его беспокоит одна цифра — показатель безработицы. При этом, он отметил, что показатель падает, однако она всё равно остаётся выше среднероссийской. Радий Хабиров поручил держать на контроле данный вопрос.

БашкирияРадий Хабиров
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