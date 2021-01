365 лотерейных миллионеров розыгрыша «Русского лото» обратились за выигрышем

В первый день 2021 года по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» в стране появился 581 новый лотерейный миллионер. 365 победителей, выигравших по 1 миллиону рублей, уже обратились за выигрышем.

Миллионеры приезжают из всех Федеральных округов России: Сахалинской, Свердловской, Амурской, Новосибирской, Мурманской, Ростовской, Волгоградской областей, Республик Саха, Бурятия, Тыва, Крым, Хабаровского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. Больше всего обратившихся из городов и населенных пунктов ЦФО, включая Москву. «За первые 14 дней нового года за выигрышем обратились порядка 60% лотерейных миллионеров новогоднего тиража. Это подтверждает устоявшуюся тенденцию прошлых лет, когда победители обращаются не сразу, а в течение нескольких недель. Но времени достаточно, так как обратиться за выигрышем можно в течение полугода, а по уважительной причине выигрыш будет ждать своего победителя еще 3 года. И только после окончания в целом этого периода невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет Российской Федерации», – комментирует операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович. В праздничном тираже «Русского лото» была разыграна тысяча призов по 1 миллиону рублей. Данный вариант распределения главного приза – новогоднего миллиарда – выиграл во всенародном голосовании, которое проходило с 19 октября по 30 декабря 2020 года, а его итоги были подведены в прямом эфире. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Проверить результаты тиража, а также узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

