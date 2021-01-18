365 лотерейных миллионеров розыгрыша «Русского лото» обратились за выигрышем

«За первые 14 дней нового года за выигрышем обратились порядка 60% лотерейных миллионеров новогоднего тиража. Это подтверждает устоявшуюся тенденцию прошлых лет, когда победители обращаются не сразу, а в течение нескольких недель. Но времени достаточно, так как обратиться за выигрышем можно в течение полугода, а по уважительной причине выигрыш будет ждать своего победителя еще 3 года. И только после окончания в целом этого периода невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет Российской Федерации», – комментирует операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.