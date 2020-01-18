В Уфе в период Крещения будут перекрыты ряд улиц

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Первое и важнейшее таинство христиан пройдет с 10:00 часов сегодняшнего дня до 00:00 часов 19 января.
В Уфе часть улиц будут перекрыты от транспорта в связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю Крещения Господне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения на проезд транспорта вводятся на улице Машинистов, Набережная, Лесопильная, Набережная реки Уфы, Комарова. В сообщении отмечается, что вышеназванные улицы будут перекрыты лишь частично.
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