В Башкирии введут сертификаты на кружки и секции для школьников
Вчера, 11:05ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.
Сертификаты для оплаты занятий дополнительного образования детей начнут действовать уже с 1 сентября текущего года. Пилотный проект был запущен в прошлом году в 36 муниципалитетах, включая Уфу.
Чтобы получить сертификат, родителям необходимо зарегистрироваться на р02.навигатор.дети. Номинал сертификата – 8800 рублей. Его можно направить на оплату любой программы обучения, которая доступна для оплаты сертификатом. Как сообщает министр образования республики Айбулат Хажин, всего на сайте представлены 492 учреждения.
По его словам, внедрение оплаты по сертификатам поможет увидеть реальное число детей, охваченных дополнительным образованием, а также навести финансовый порядок в этом направлении.
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