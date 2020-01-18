В Башкирии введут сертификаты на кружки и секции для школьников

Сертификаты для оплаты занятий дополнительного образования детей начнут действовать уже с 1 сентября текущего года. Пилотный проект был запущен в прошлом году в 36 муниципалитетах, включая Уфу.

Чтобы получить сертификат, родителям необходимо зарегистрироваться на р02.навигатор.дети. Номинал сертификата – 8800 рублей. Его можно направить на оплату любой программы обучения, которая доступна для оплаты сертификатом. Как сообщает министр образования республики Айбулат Хажин, всего на сайте представлены 492 учреждения.