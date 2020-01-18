В Башкирии определили крайний срок заключения договоров на мусор

В Башкирии определились крайним сроком заключения договоров на вывоз мусора, сообщили в ходе видеоселекторного совещания по решению вопросов в сфере обращения с ТКО. Для того, чтобы бесперебойно утилизировать отходы предприятий регоператорам Башкирии необходимо заключить с ними договора до конца января. За исполнением будут следить специалисты министерства экологии и главы муниципалитетов.