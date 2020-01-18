В Башкирии определили крайний срок заключения договоров на мусор
Вчера, 11:21ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сегодняшний день, всего лишь 23% юрлиц подписали документы с регоператорами.
Сюжеты: Мусорная реформа
В Башкирии определились крайним сроком заключения договоров на вывоз мусора, сообщили в ходе видеоселекторного совещания по решению вопросов в сфере обращения с ТКО. Для того, чтобы бесперебойно утилизировать отходы предприятий регоператорам Башкирии необходимо заключить с ними договора до конца января. За исполнением будут следить специалисты министерства экологии и главы муниципалитетов.
К сожалению, пока цифры не радуют: на сегодняшний день лишь 23% организаций и предприятий имеют договор с одним четырех региональных операторов.
За своевременным исполнением требований мусорной реформы будет следить также новое подразделение правительства республики.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей