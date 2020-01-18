«Речников убивали»: Радий Хабиров намерен развивать водный транспорт Башкирии

Председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов сообщил, что в введении республики находятся 37 судов разного класса. Годовой объем перевозимых грузов – около миллиона тонн (1,5% всего грузооборота республики). Перевозка пассажиров в основном осуществляется паромным сообщением. За прошедший год услугами паромщиков воспользовались более 47 тыс. человек.

По мнению участников совещания, для развития водного транспорта необходимо решить несколько ключевых вопросов. Первый из них – проведение работ по углублению русел основных судоходных рек Белой и Уфы общей протяженностью около 500 км. Удобную для перевозки пассажиров реку Уфу будут углублять после поступления в республику нового земснаряда повышенной производительности.

Еще один из главных вопросов по развитию водного транспорта касается модернизации существующего парка судов. Как выяснилось, большая часть из них находится предаварийном состоянии, требует ремонта, который может выполнить Уфимский судоремонтно-судостроительный завод. В то же время необходимо обновление парка – существует потребность в новых современных прогулочных судах.

Согласно мнению участников совещания, крупнейшее отраслевое предприятие – Башкирское речное пароходство можно вывести из банкротства путем консолидации активов компании, а также эффективного менеджмента.