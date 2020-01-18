Крещенские купания в Башкирии состоятся в 83 иорданях

В Башкирии подготовили 83 иордани – проруби в форме креста для празднующих Крещение Господни. Первое и главное таинство христиан начнется Божественной литургией. После чего в храмах состоится обряд освящения воды и крестный ход для освящения природных водоемов.

Вечерние богослужения в Башкирии совершат 18 января в 17:00 часов. За полчаса до полночи начнется ночная служба. В Уфимской епархии сообщают, что в 23:30 часов в тех водоемах, где планируется купание, будет совершен обряд освящения воды.

Спасатели предупреждают, что купание в крещенские праздники опасно для людей с определенными заболеваниями. Для безопасности, в иорданях будут дежурить сотрудники МЧС и медработники. Специальные проруби организованы в каждом районе Уфы.

На сайте регионального управления МЧС опубликован перечень мест крещенских купаний.