Крещенские купания в Башкирии состоятся в 83 иорданях
Кроме того, в Крещенский сочельник после Божественной литургии в храмах совершат обряд освещения воды и крестный ход.
В Башкирии подготовили 83 иордани – проруби в форме креста для празднующих Крещение Господни. Первое и главное таинство христиан начнется Божественной литургией. После чего в храмах состоится обряд освящения воды и крестный ход для освящения природных водоемов.
Вечерние богослужения в Башкирии совершат 18 января в 17:00 часов. За полчаса до полночи начнется ночная служба. В Уфимской епархии сообщают, что в 23:30 часов в тех водоемах, где планируется купание, будет совершен обряд освящения воды.
Спасатели предупреждают, что купание в крещенские праздники опасно для людей с определенными заболеваниями. Для безопасности, в иорданях будут дежурить сотрудники МЧС и медработники. Специальные проруби организованы в каждом районе Уфы.
На сайте регионального управления МЧС опубликован перечень мест крещенских купаний.
Здесь можете посмотреть фоторепортаж с прошлогодних крещенских купаний башкирских заключенных.