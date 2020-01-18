Итоги недели в Башкирии: в январе не пили – маткапитал родили

До очередного трехдневного мужского праздника есть время заняться работой. Например, отчитаться сколько выжило (попало в ДТП, оказались в пожаре, попались на продаже водки из-под полы, скатилось с горки и не повторило путь) в новогодние каникулы. Именно эти вопросы и стали в общем-то темой обсуждения на первом оперативном совещании в наступившем новом году.

«Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить…»

Для Газиза Манапова 2020 год мыши начался можно сказать с «хорошего куска сыра». Его назначили главой Бурзянского района республики.

Экс-глава этого района Рустем Шарипов перешел в Хайбуллинский район на ту же должность. Он запомнился нам фразой: "От туристов один мусор, а пользы никакой".

Чем вызвана перестановка неизвестно, посмотрим, как говорится, от перестановки мест слагаемых - сумма не изменяется. А суммы в перспективе село получит немалые. Принято решение (или озвучено чужое), что на развитие сельской инфраструктуры Башкирии предусмотрено 4,7 млрд рублей. Эти средства выделят в рамках новой федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2022 годы.

Нам кажется, это верный путь: поднимут с колен село, заведут свет и газ, построят дороги и школы и тогда начнут рожать, как и прежде на селе, от трех до пяти детей. В настоящий момент, по данным исследования правительства, которые озвучила вице-премьер министерства семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, рождаемость снижается именно в городах. При том, снижение наблюдается и в числе молодых рожениц. Планируется увеличить количество рождаемости детей на 8414 малышей за пять лет.

«Как страшный сон: наша четырехмиллионная республика превратится в трехмиллионную», – сказал в понедельник глава Башкирии, подчеркнув, что поддержка рождаемости в регионе – одна из главных задач. Он отметил, что деньгами решить эту проблему невозможно, как минимум, потому что у республики таких денег нет. И тут раз и произошло чудо чудное. Подобное я наблюдала лишь в те времена, когда некто ставил банку с водой к экрану телевизора и верил в волшебство Чумака.

К среде Россия словно получила все долги с процентами разом со всех отстающих стран. Да что там Россия, Башкирия неожиданно открыла денежную скважину. Хотя всего-то объявили в этот день о принятии закона по штрафованию за парковку у мусорных контейнеров. Видимо, финансисты посчитали, что всего этого с лихвой хватит на выделение 250 тысяч рублей многодетным (вместо земли), правда в это время в Благовещенском районе не нашли денег даже чтобы почистить территорию детского сада.

Из обещанного на этой неделе: увеличили минимальный оклад медикам. Кстати, первичное звено здравоохранения в регионе продолжает испытывать проблемы, несмотря на покровительство нацпроекта. В селах Башкирии не могут восполнить нехватку фельдшерских пунктов и врачей.

Быть может совпало, но именно в это время в Минздрав региона пришел новый заместитель министра, хорошо разбирающийся в бизнесе. Ранее в Волгограде он – гинеколог по профессии – работал в стоматологии. Также жителям Башкирии обещано выделить 10 миллионов рублей на путевки в санатории. В Сибае откроется пятая молочная кухня. В России откроется единый регистр бесплатно выдаваемых лекарств. Регистр точно откроется, будут ли лекарства мы обязательно напишем позже. И конечно же напишем, выполнено ли обещание властей доплачивать классным руководителям в школах.

«Не уезжай, Жакобушка, я бы тебе ребеночка родила!..»

И наконец главное событие недели.

Эта новость просто взорвала соцсети, и обсуждалась больше, чем убийство иранского военного в злополучный день 3 января. Вот здесь барабанная дробь: в России начнут давать маткапитал (466 тысяч рублей) уже при рождении первенца. Не хочу расстраивать жителей республики, хотя мы и в составе России, но мне интересно знать, откуда вдруг взялись деньги? За второго птенца в вашем гнезде обещано 600 тысяч рублей. Программа по выдаче материнского капитала будет продлена как минимум до декабря 2026 года. Итак, у вас есть ровно семь лет на рождение 2 детей и маткапитал в общей сумме 1100 000 рублей. И на этом государство не остановится: за третьего ребенка обещано погасить ипотеку в размере 450 тысяч рублей. Впрочем, и суммы за первых 2 детей можно направить на погашение ипотечного кредита. Полагаю, ЗАГСы должны принимать заявления даже по ночам, ведь вахтовики в срочном порядке собрались домой к женам. А говорите нет программы по их возвращению, вот же.

Вангую, свадеб 20.02.2020 будет много, впору уже думать над тем, чтобы перекрыть улицы, вывезти снег, посадить деревья, построить дома. Что еще остается делать населению самому, за них все готово сделать государство. Не могу уверенно утверждать, что все обещанное вершится. Могу лишь сказать, согласно прогнозу погоды, мы обещали изменение – мы выполнили.

Еще мы спросили мнение молодых и не очень, опытных и тех, кто еще памперсы в руках не держал. Вот здесь два материала: «Плодить нищету» или иметь подспорье: как повлияет новый маткапитал на рождаемость и еще один от умного профессора «Стоит ли Башкирии уповать на фактор повышения рождаемости».

«Обещание есть обещание, и его надо выполнять».

Волшебная страна Оз.

Региональные власти обещали, что «сухой закон» уменьшит количество употребляющих спиртные напитки. Они даже отчитались, что в новогодние каникулы жители стали пить меньше. Хотя мне не ясно, почему власти считают, что если они стали продавать меньше, то и пить народ стал соответственно меньше.

Вот к примеру, общественных туалетов в городе стало меньше, на всю Уфу их 17, я бы даже сказала их практически нет, и что, несут домой, не расплескивая? Да ничего, продолжайте ремонтировать подъезды, их порой потому по не назначению и используют. Однажды пирамида успешных цифр рухнет, и вы прекратите верить в объявленную с высоких трибун статистику сухого, как Киндзмараули, закона.

Вообще, говоря о статистике, соглашусь с Владимиром Жириновским, сказавшим на утверждении Михаила Мишустина, что «во власти должны быть инженеры». Потому что, изучая разные планы наших чиновников я сомневаюсь, что они вообще тему проценты изучали в школе, или может у них живот болел и они уроки пропустили.

Иначе как объяснить подписанное республиканское распоряжение, где представлены плановые значения эффективности местных властей на 2019, 2020 и 2021 годы. Давайте остановимся на одном лишь показателе, ибо моя нервная система не выдержит описания остальных. Показатель звучит так: «Доля населения Башкирии, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет». Как вы думаете, какова доля всех жителей Башкирии, кто систематически делает утреннюю зарядку или посещает спортзалы? Власти думают, что очень много: в 2019 году таковых 43%, в 2020 и 2021 годах их будет 46% и 49%. То есть, по мнению республиканских властей, каждый второй житель республики в этом году точно будет заниматься спортом. Прямо не Башкирия, а Спарта получается. Особенно эта информация соотносится с тем, что мэрия разрешила разработать проект межевания и планировки земли около трамплина в Уфе. Хотя лишь в сентябре опровергали слухи об этом.

В этом же показателе утверждают, что в Башкирии каждый пятый инвалид занимается спортом. Вы меня простите, но я тут про подвиг летчика Мересьева напомню, как он без ног по заснеженному лесу пробирался к своим 18 суток. Мы о нем всей редакцией вспоминали, когда читали материал об инвалиде из Учалинского района, который 16 лет из дома выйти не может.

В соответствии с жанром, закончим обзор на happy-end. Все-таки праздник Крещения завтра. Вот здесь про любовь: как африканец стал алтарником в православном храме в Уфе.

Ну и совсем радостное событие. Максим Забелин сказал, что в Башкирии стали меньше не только пить, но и умирать.

Нам кажется, либо не всех посчитали, либо теперь в соседний Татарстан еще и умирать ездят. Там-то есть крематории, а у нас нет и, если верить обещаниям прежнего мэра, и не будет. Вот мы Казани и отомстили, нечего было смеяться над нашими елками.