В Уфе суд смягчил приговор бывшему вице-мэру Владиславу Никитину

Сегодня Верховный суд Башкирии смягчил приговор Октябрьского районного суда Уфы в отношении бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина.

В апелляционной инстанции частично удовлетворили жалобу Владислава Никитина, смягчив решение суда первой инстанции - его приговорили отбывать наказание в колонии общего режима на 2 года и 6 месяцев. Тем самым первоначальный срок был снижен на один год.

- Приговор Октябрьского районного суда города Уфы от 8 июня 2017 года в отношении Никитина Владислава Ивановича изменить, чем частично удовлетворить апелляционную жалобу, - сказал председательствующий судья Андрей Власов. – Указать, что рыночная стоимость земельного участка общей площадью 1,7 млн кв. м., расположенного по адресу город Уфа, Ленинский район составила 495,4 млн руб. Исключить из описания мотивировочной части приговора указание в незаконности отчуждения, находящегося в федеральной собственности земельного участка, повлекшее тяжкое последствие в виде причинения бюджета РФ значительного материального ущерба в размере 896,9 млн руб. Назначенное Никитину приговором суда по части 3 ст. 285 УК РФ наказание в виде лишения свободы смягчить до 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В остальной части приговор оставить без изменения. Апелляционную жалобу - оставить без удовлетворения.

После оглашения мотивировочной части решения председательствующий судья обратился к Никитину.

- Решение вам понятно? -спросил Андрей Власов.

- Я его услышал, уважаемый суд. Почему оно такое принято, конечно же, непонятно, - ответил Владислав Никитин.

Андрей Власов пояснил, что бывший вице-мэр может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Адвокат Владислава Никитина Игорь Ермолаев сообщил журналистам, что защита с решением суда не согласна и намерена его обжаловать.

Напомним, в июне прошлого года райсуд признал Никитина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к трем с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Тогда суд согласился со следствием в том, что Владислав Никитин, будучи вице-мэром Уфы, незаконно перевел из федеральной собственности в муниципальную участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка, по данным следствия, составляла более 896 млн руб. Затем земельный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 году права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь», которым руководит родная сестра бывшего вице-мэра.

Владислав Никитин с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу.

Общение с ним в Верховном суде Башкирии осуществлялось через видеоконференцсвязь, так как в июне прошлого года его арестовали в зале суда. Сегодня суд завершил рассмотрение его жалобы. До того, как судебная коллегия удалилась в совещательную комнату, Владислав Никитин выступил с последним словом. Он заявил, что приговор Октябрьского районного суда является незаконным и просил его оправдать.

На предыдущем заседании во вторник, 16 января, представитель гособвинения Николай Кархалев просил суд снизить срок наказания, который назначил районный суд в связи с тем, что в ходе экспертизы, назначенной в апелляции, снизилась стоимость земельного участка с 900 млн руб до 460 млн руб. При этом просил оставить в силе вид наказания - заключение под стражу.

Защита Никитина тогда же просила его оправдать, отмечая, что у бывшего вице-мэра мера не было полномочий для того, чтобы принять решение о выставлении земельного участка на торги, а также указывая на то, что в ходе следствия было допущено множество процессуальных нарушений.