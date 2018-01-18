В Башкирии прокуратура через суд защитила права жителей села на воду

Прокуратура Нефтекамска добилась судебного решения о строительстве водопровода в селе Ташкиново.

В селе Ташкиново более десяти лет около 200 человек, проживающих в северо-западной части села, не могут пользоваться услугами централизованного водоснабжения. Воду они привозят из соседних районов или заказывают её в бутылях. Село входит в городской округ Нефтекамска.

- Граждане неоднократно обращались в мэрию с жалобами, но чиновники не приняли должных мер к устранению нарушений, ссылаясь на отсутствие финансирования на строительство свыше 2,5 км водопроводных сетей, - сообщили в прокуратуре Башкирии. - В связи с этим жильцы сообщили о нарушении своих прав в прокуратуру.

Городская администрация должна была обеспечить водоснабжение населенного пункта - в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пояснили в прокуратуре. Поэтому прокурор в судебном порядке потребовал от городской администрации исполнить свои обязанности.