Хотите сказку?Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купили в "БГК"

Благотворительная акция по продаже сказок 10-летнего Матвея Радченко подходит к концу. Одним из последних крупных покупателей стал правовой отдел "Башкирской генерирующей компании".

- Увидели сюжет про Матвея по телевизору и на работе с коллегами решили приобрести себе его книжки, - рассказал Медиакорсети юрист правового блока "БГК" Тимур Сафаров. - Книги подарим своим детям, родным, друзьям. Матвею мы желаем крепкого здоровья и больших успехов!

На сегодня в редакции Медиакорсети осталось буквально несколько десятков книг. Акция близится к завершению. Продажи ведутся с середины декабря. В общей сложности уже распродано почти три тысячи экземпляров. Вырученные средства пойдут на лечение мальчика.

Напомним, десятилетний мальчик болен неизвестной болезнью, но его состояние улучшается при поездках на море. Максим сам написал книгу сказок, чтобы таким образом собрать деньги на эти поездки.