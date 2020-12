Сегодня, 17 декабря, прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой рассмотрели обращение жительницы Башкирии Альгиза Туктарова из-за отсутствия выплат для ребенка.

Девушка рассказала, что в ноябре–декабре она не получила выплаты на 9-месячного ребенка, а в условиях пандемии эти деньги — спасение. Владимир Путин прокомментировал обращение По поводу выплат мы всегда анализируем ситуацию. Если в ноябре–декабре женщина не получила, то значит не работает сама система или со сбоями тех выплат, которые мы сейчас организовали для поддержки граждан. Нам нужно наладить систему действующей поддержки. Путин пообещал обязательно разобраться с этой проблемой.

