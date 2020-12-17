Жители Уфы обратились к Путину из-за «драконовских» счетов за услуги ЖКХ

У нас, как у потребителей услуг, нет права выбора в поставщике тепла, нет выбора РСО, и Башртс, являясь единственным монополистом в столице РБ, всячески нарушает наши права. И, к сожалению, в регионе никто не в силах повлиять на бесконечный рост тарифа за отопление, даже Глава Республики. В этом можете нам помочь только Вы, Владимир Владимирович! заявили жители.