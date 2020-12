Жители Уфы обратились к Путину из-за «драконовских» счетов за услуги ЖКХ

Жители Уфы обратились к президенту России Владимиру Путину. Они устали от «драконовских» счетов за услуги ЖКХ. Они просят направить комиссию Генпрокуратуры и Министерства ЖКХ РФ в Башкирию, чтобы наконец устранить нарушения в сфере начислений за услуги отопления.

Видеообращение на своей странице опубликовал координатор движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин. На этот раз жители Уфы вышли с плакатами: «Требуем снижение тарифа за отопление до среднего уровня по России», «Требуем вернуть БашРТС с республиканскую собственность», «Требуем вернуть жителям Уфы переплаченные деньги за отопление». У нас, как у потребителей услуг, нет права выбора в поставщике тепла, нет выбора РСО, и Башртс, являясь единственным монополистом в столице РБ, всячески нарушает наши права. И, к сожалению, в регионе никто не в силах повлиять на бесконечный рост тарифа за отопление, даже Глава Республики. В этом можете нам помочь только Вы, Владимир Владимирович! заявили жители. Для решения проблемы они просят привлечь комиссию Генпрокураты и МинЖКХ России. Альберт Рахматуллин рассказал Mkset, что теперь ему звонят из полиции и требуют объяснений. Он считает, что правоохранителям не понравилось видеообращение. Правда, им координатор сказал, что видео постановочное и снято на Мосфильме, да, только полицейский не поверил. Вот, жду, когда за мной приедут. Надеюсь, что не для того, чтобы протокол составить, а к Путину на пресс-конференцию повезут, пишет у себя на странице Альберт Рахматуллин. Отметим, что сегодня, 17 декабря, состоится пресс-конференция Владимира Путина. Обращение из-за тарифов ЖКХ, направленное в адрес президента, не единственное. Ранее жители села Кусимовский рудник в Абзелиловском районе записали видеообращение с жалобами на застройщика, который перекрыл им проезд к дому. К Путина обратился и уфимский адвокат Александр Войцех, требуя разобраться в деле Адвокатской палаты РБ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter