Вячеслав Гладков провел прямую линию с жителями Белгородской области в соцсетях

Вячеслав Гладков давал ответы на поступившие перед эфиром вопросы в течение часа. Многих белгородцев тревожили последствия ледяного дождя и не всегда своевременная работа управляющих компаний по устранению последствий. На вопрос о наказаниях врио губернатора дал ответ, что, прежде чем кого-либо наказывать, следует изучить ситуацию. Но при выявлении халатности и нарушений наказание точно будет применено, сообщает Bel.ru.