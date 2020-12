Вячеслав Гладков провел прямую линию с жителями Белгородской области в соцсетях

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире побеседовал с жителями региона. Прямую линию он провел сам — без участия ведущих и других людей. Для граждан с нарушениями слуха трансляция сопровождалась сурдопереводом.

Вячеслав Гладков давал ответы на поступившие перед эфиром вопросы в течение часа. Многих белгородцев тревожили последствия ледяного дождя и не всегда своевременная работа управляющих компаний по устранению последствий. На вопрос о наказаниях врио губернатора дал ответ, что, прежде чем кого-либо наказывать, следует изучить ситуацию. Но при выявлении халатности и нарушений наказание точно будет применено, сообщает Bel.ru. Вышел в эфир также вопрос о поборах в школах. Здесь Гладков ответил однозначно: любые поборы в школах — «это тюрьма». Есть деятельность родительских комитетов в школах, через которые можно помогать учебному заведению на добровольной основе. Но в ситуации принудиловки следует немедленно обращаться в прокуратуру. Также Гладков говорил о том, что можно предпринять в ситуации роста цен на хлеб и другие продукты питания. Здесь требуется диалог с ретейлерами при поддержке федеральных властей. Не в первый раз Гладков ответил на вопросы относительно ограничений из-за коронавируса в дни новогодних праздников. Прямо в процессе эфира решались некоторые проблемы. Так, врио губернатора рассказал, что детские утренники состоятся без участия родителей, но на них можно допустить фотографов, сдавших тест на коронавирусную инфекцию. Жители Белгородской области, судя по отзывам, на высоком уровне оценили доступность руководителя региона для простых жителей и возможность задавать вопросы в соцсетях без посредничества телеведущих и возможных технических неполадок.

