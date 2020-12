В Забайкальском крае родился щенок с пятью лапами. По словам ветеринаров, дополнительная конечность не влияет на здоровое развитие собаки.

Издание iz.ru сообщает, что уникальный щенок появился на свет в селе Александровский завод. По словам специалистов, пятая лапка развита из коленного сустава собаки, она подвижная, но немного короче остальных конечностей. Хозяйка щенка отказалась проводить операцию по удалению пятой лапы, поскольку переживает, что это может отразиться на здоровье питомца.

