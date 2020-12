В Томской области разработана пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщает infox.ru, со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, стоимость программы составит 4,8 млрд рублей. Основная часть этой суммы (4,2 млрд) пойдет на восстановление и постройку новых поликлиник, фельдшерских пунктов и больниц. Всего будет восстановлено и построено 39 медучреждений. Кроме этого в 22 больницах и поликлиниках, а также ФАПах проведут капитальный ремонт. На оставшиеся деньги закупят 39 новых единиц медтехники и 135 автомобилей.

